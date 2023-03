Sanità, incontro con l’assessore Donini. I sindacati: “Insoddisfatti”

I rappresentati della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.

“L’esito dell’incontro con l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, avvenuto all’interno del Patto per il Lavoro e il Clima – si legge nella nota dei sindacati – ci ha lasciato insoddisfatti. Se da un lato l’assessore ha garantito lo stanziamento di risorse per il valore massimo dei fondi per la contrattazione integrativa dei lavoratori rispetto all’indennità di disagio e incarichi previste dal CCNL, dall’altro non si è trovato un punto di incontro convincente per quanto riguarda le altre richieste avanzate da noi. Non abbiamo ricevuto infatti alcuna garanzia in merito alla copertura al 100% del turn over e tantomeno riguardo l’aumento della dotazione organica che riteniamo necessaria a garantire il potenziamento della medicina territoriale come previsto dal Pnrr, a garantire la qualità dei servizi e la tutela della salute psicofisica dei lavoratori in essere che si vedono gravati da una mole di lavoro insostenibile. Per tale ragione, in attesa di ricevere i dati relativi allo stato dell’arte degli organici e il prosieguo del confronto, la FPCgil, CislFP e UilFPL proseguono la mobilitazione in difesa della sanità pubblica nei modi e nei luoghi che riterremo opportuni”.