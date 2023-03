Ribo il segugio vince il “Memorial Luigi Gazzola” per cani da seguita su lepre

È uno splendido segugio a pelo raso di nome Ribo il vincitore della seconda edizione del “Memorial Luigi Gazzola”, prova per cani da seguita su lepre tenutasi sulle colline della Val Luretta. La gara, organizzata dalla sezione piacentina Pro Segugio valevole per il campionato provinciale, ha visto la partecipazione di decine di cani al seguito dei loro padroni giunti da tutto il nord Italia. Il memorial, con sette batterie in gara, è stato ospitato tra Gazzola, Piozzano e Agazzano. Al segugio Ribo, accompagnato dal bresciano Pietro Campana, la giuria di esperti ha assegnato il primo posto assoluto.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’