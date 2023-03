Ferimento a bottigliate, resta in carcere il marocchino accusato di tentato omicidio

Resterà in una cella delle Novate il ventiquattrenne marocchino che era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria della polizia nella serata di lunedì. E’ accusato di aver ferito alla pancia con una bottiglia spezzata un quarantenne tunisino. Il fatto era avvenuto lunedì sera fra via Camia e Largo Erfurt.

Ieri all’udienza di convalida in carcere l’indagato ha risposto a tutte le domande del giudice fornendo una sua versione dei fatti. Il ventiquattrenne marocchino poco dopo l’accaduto pare si sia spontaneamente consegnato alla polizia. Il giudice nel corso dell’udienza non ha così convalidato il fermo e disposto il carcere per l’indagato, in considerazione del fatto che potrebbe sussistere la reiterazione del reato.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’