Scoperto super ricettatore, furti anche a Piacenza. VERIFICA LA REFURTIVA

Ci sono probabilmente anche i bottini di furti commessi a Piacenza tra le migliaia di oggetti ritrovati a Bologna nella casa del super ricettatore, scoperto dalla squadra mobile del capoluogo di regione in seguito alla operazione Aurum.

Refurtiva accumulata per vent’anni, una tonnellata di oggetti preziosi del valore stimato approssimativamente in 6 milioni di euro, tanto da renderlo uno dei maggiori sequestri di beni provento di delitto mai effettuati sul territorio nazionale.

Gioielli, armi orologi oggetti di qualunque tipo razziati in appartamenti, su auto, su treni, su bus, aerei, borseggiati, saccheggio di negozi e molto altro ancora. Furti per due decenni commessi in tutta la regione compresa Piacenza. La polizia di Bologna invita quindi tutti gli abitanti della regione che hanno subito furti di beni preziosi negli ultimi vent’anni a visitare il sito realizzato proprio per catalogare la refurtiva.

GUARDA IL SITO DELLA REFURTIVA

Cliccando questo link si potranno vedere suddivisi per categorie tutti i pezzi ritrovati nella casa del “ricettatore dei ricettatori” che è stato denunciato a piede libero. Si tratta di un settantenne, un insospettabile professionista da qualche anno in pensione. L’uomo secondo la squadra mobile aveva ricettato beni preziosi da una fittissima rete di altri ricettatori accumulando nella propria casa oggetti di vario tipo, anche da collezione, molto preziosi. La polizia entrando nella sua casa ha trovato stipati mobili, armadi, barattoli, casse e pavimenti di un vero e proprio tesoro furto di centinaia e centinaia di furti.

Sul sito sono disponibili anche le informazioni utili per il riconoscimento e per la restituzione dei beni e su come fare per rientrare in possesso dei propri oggetti.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’