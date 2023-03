Lega alla regione: “Trovare i fondi per ristrutturare l’ex ospedale Militare”

Trovare i fondi per la ristrutturazione dell’ex ospedale militare di Piacenza, così da renderlo sede definitiva del corso di laurea magistrale” a ciclo unico in “Medicine and Surgery” dell’Università di Parma. A chiederlo è un’interpellanza della Lega a firma di Valentina Stragliati (prima firmataria) e Matteo Rancan in cui si chiede alla giunta di dare seguito al protocollo siglato nell’ottobre 2022, insieme al ministero della Difesa, il comune di Piacenza e l’Ausl di Piacenza e l’Università di Parma, che prevedeva, da parte della Regione Emilia-Romagna.

“Piacenza sta diventando sempre più una città universitaria, ma mancano i servizi

adeguati alle esigenze del crescente numero di studenti”, spiegano i leghisti per i quali “l’investimento per la riqualificazione dell’ex ospedale militare era stato quantificato

seppur in forma approssimativa in circa quaranta milioni. Un impegno condiviso da tutti i sottoscrittori. L’Ateneo di Parma e l’Ausl di Piacenza avrebbero dovuto seguire la parte di definizione progettuale della nuova facoltà con i seguenti impegni, mentre il comune di Piacenza avrebbe dovuto dare un supporto tecnico e avrebbe avuto in concessione il bene. Alla regione Emilia-Romagna, invece, sarebbe toccato reperire i fondi necessari o con risorse proprie o intercettando fondi europei per la sua realizzazione”.