Sos migranti dalla Prefettura. “Servono case e più gestori con estrema urgenza”

“Non sono stati assicurati posti sufficienti a coprire le pressanti esigenze e soprattutto a far fronte alle prevedibili future e consistenti richieste, a seguito di ulteriori flussi di migranti”. Scrive così la Prefettura nella “finestra” aperta in questi giorni in via San Giovanni per cercare nuovi alloggi, case, centri collettivi ma soprattutto nuovi gestori. Non è un bando, però, anche perché uno è stato appena concluso: è una procedura apri-chiudi, con tempo fino al 6 aprile per farsi avanti candidandosi tramite le indicazioni disponibili nel portale della Prefettura, e ha criteri di “massima urgenza”.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’