Borgonovo, 85enne travolto dal trattore in giardino. A Parma in elisoccorso

Incidente questa mattina a Borgonovo.

Un anziano 85enne che stava lavorando in giardino, per cause da chiarire è stato schiacciato dal trattore.

Sul posto è arrivata l’eliambulanza che lo ha condotto all’ospedale di Parma in condizioni gravi. Presenti anche l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e l’auto infermieristica.

Per ricostruire la dinamica sono interventi i carabinieri.