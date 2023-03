Da New York a Castagnola, americani riscoprono le origini della propria famiglia

A Castagnola, paesino della Val d’Aveto, nel comune di Ferriere, a 850 metri di altitudine, un’intera numerosissima famiglia americana ha potuto vedere di persona il luogo da cui la loro antenata, Margherita Calamari, è partita a fine ‘800 in cerca di fortuna in America con il marito Pellegrino Cervini. Dalla loro unione sono nati 4 figli, tra cui Margherita, che a New York sposò un ragazzo di origini tedesche, Joseph Blum, con cui ebbe ben 16 figli.

Dodici di loro oggi, 19 marzo, sono arrivati a Castagnola con le rispettive famiglie, accolti calorosamente dagli abitanti e dalle persone che a Castagnola non risiedono più, ma hanno ancora casa e ricordi.

Applausi, abbracci, anche tanta commozione al loro arrivo, accolti dal suono festoso delle campane della chiesa. Hanno trascorso l’intera giornata a Castagnola, organizzata dall’associazione “Insieme Rilanciamo Castagnola”. Il saluto istituzionale del sindaco di Ferriere, Carlotta Oppizzi, e del consigliere comunale Fabio Casella, ha preceduto quello di Patrizia Bernelich, presidente dell’associazione “Piacenza nel Mondo” e della presidente di UNICEF Comitato di Piacenza, Lidia Pastorini.

Scambio di omaggi prima del pranzo nella Taverna del circolo Anspi. Il gruppo ha partecipato alla messa in cui sono stati ricordati i loro avi e ha visitato il cimitero in cui riposano i capostipite della loro famiglia, Margherita e Pellegrino. Il loro viaggio proseguirà nei prossimi giorni con la visita delle città d’arte italiane.