Nella notte è morto Francesco Ripa di Meana, fu direttore dell’Ausl di Piacenza

Addio a Francesco Ripa di Meana: Il manager e medico, per tre volte presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso), è morto questa notte all’età di 72 anni. Francesco Ripa di Meana, medico specializzato nella medicina del lavoro e manager, è stato direttore generale di diverse Aziende sanitarie e ospedaliere del Paese tra cui quella di Piacenza, nel periodo che va dal 2002 al 2008.

A cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta ha lavorato come medico in Mozambico e come project manager in campo sanitario per la Cooperazione italiana in Brasile.

È stato presidente di Fiaso dal 2006 al 2009, dal 2014 al 2017 e poi ancora dal 2018 al 2021, orientando la Federazione alla promozione della cultura manageriale nel Paese, mettendo a disposizione del Ssn la ricca e articolata esperienza delle Aziende su temi quali la governance, la sostenibilità dei servizi territoriali e la formazione manageriale dell’alta dirigenza.

“Francesco Ripa di Meana è stato un apprezzato medico e manager della sanità emiliano-romagnola, un professionista dal curriculum prestigioso e di grande umanità. Diretto protagonista di quel rinnovamento della nostra sanità pubblica che ha premiato le competenze per garantire un servizio sanitario regionale sempre più attento ai bisogni dei cittadini”. Il cordoglio di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. “Siamo profondamente colpiti dalla notizia della scomparsa di Francesco Ripa di Meana, amico leale, manager brillante e appassionato, che si è distinto per la sua competenza, la sua concretezza e la sua grande umanità” le parole di Giovanni Migliore, attuale presidente di Fiaso.