A Gossolengo mamme e figli vanno nella stessa scuola per imparare l’italiano

Mentre i loro figli sono impegnati a lezione, nella stanza accanto, le mamme si devono districare tra l’alfabeto, le frasi di circostanza, i dettati sul quaderno e le prove di conversazione. A Gossolengo madri e figli stranieri, magari arrivati in paese da poco tempo e che spesso non sanno dire molto di più di un “ciao”, vanno a scuola assieme: “perché a questo serve la scuola, a non lasciare indietro nessuno”.

L’idea è nata da un gruppo di insegnanti delle scuole raccolte attorno a Nicoletta Cugini e Irina Turcanu, le prime due docenti che si sono messe a disposizione in questa prima fase per fare lezioni di italiano alle madri straniere. Hanno coinvolto il Comune, che ha sostenuto l’iniziativa tramite l’Istituto Comprensivo di Rivergaro e Gossolengo.

