Lite per il campo da calcio: 14enne picchia coetaneo e sua madre. Denunciato

Non voleva saperne di lasciare il campetto da calcio ad altri ragazzini. Così in preda alla rabbia ha preso a pugni un ragazzino e sua madre, quest’ultima intervenuta per cercare di sedare la lite, mandandoli entrambi all’ospedale. E’ accaduto l’altro giorno in via Grandi a Piacenza. Protagonista del fatto un 14enne che è stato denunciato dalla Polizia locale al tribunale dei minori di Bologna.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’