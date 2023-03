Lutto in polizia, addio all’ispettore Sorrentino “duro dal cuore d’oro”

Era uno dei poliziotti più noti in città e se ne è andato in mattinata Giampiero Sorrentino. Aveva 62 anni, quaranta dei quali trascorsi in servizio alla questura di Piacenza.

Originario di Salerno, era arrivato in città nel 1981. Dopo 33 anni passati sulle Volanti era andato in pensione alla fine del 2020.

“Mi sono goduto i miei quarant’anni in polizia minuto per minuto, ho sempre lavorato al massimo” aveva dichiarato in quell’occasione.

Per chi lo conosceva era un professionista di quelli ruvidi (per molti anni l’agente più conosciuto in città, una sorta di icona della figura del poliziotto di strada) ma dal cuore d’oro. Al suo attivo tanti arresti, ma anche tante persone in difficoltà aiutate, esempio antico, quotidiano e concreto della polizia di prossimità.

Anche il fratello Tonino era andato in pensione dopo una vita con la divisa della Polizia.