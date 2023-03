Incredibile al Garilli: calciatore del Novara colpisce con un pugno tifoso del Piace

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel parcheggio dello stadio Garilli al termine della partita di Serie C tra Piacenza e Novara, finita 1-1.

Stando a una prima ricostruzione, avvalorata dalle testimonianze di numerosi testimoni, un tifoso biancorosso sarebbe stato colpito da un pugno sferrato da un calciatore del Novara che stava lasciando l’impianto. La polizia è immediatamente intervenuta (anche per evitare la reazione di altri sostenitori a difesa dell’amico) ed ha portato il giocatore in questura per accertamenti e per capire l’effettiva dinamica di quanto accaduto.

Il tifoso del Piace è stato subito medicato e portato al pronto soccorso dell’ospedale: per lui una decina di punti di sutura al capo.

