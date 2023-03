Dall’alzabandiera alle notti in tenda: a Ceci il Campo scuola Giovani alpini

Per il secondo anno consecutivo, l’Ana di Piacenza organizza il campo scuola per i ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. L’appuntamento è dal 5 al 9 luglio alle Vallette di Ceci in Val Trebbia. Una sessantina i partecipanti previsti. Dall’alzabandiera alle escursioni notturne: un’esperienza unica per conoscere da vicino il mondo degli alpini, la montagna e le basi della protezione civile divertendosi insieme. Di recente il consiglio regionale dell’Emilia Romagna aveva approvato la risoluzione volta a sostenere i campi scuola alpini.

