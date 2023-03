“Corri a donare. Fai vincere la vita”, l’appello di Avis e di Placentia Half Marathon

L’appello è uno: “Corri a donare. Fai vincere la vita”. L’obiettivo, da veicolare attraverso i corridori della 26esima Placentia Half Marathon che si svolgerà a Piacenza il 7 maggio, è quello di ribadire ancora una volta l’importanza di donare sangue e plasma. Proprio con questo scopo in Prefettura è stata ribadita la collaborazione – avviata nel 2018 – fra l’Avis provinciale di Piacenza e l’associazione “Donatori nati” che riunisce donatori e volontari della polizia di stato e dei vigili del fuoco. Nel 2022 da questo connubio è nato un progetto che si chiama “Donatori in divisa” e che raccoglie tutte le donne e gli uomini in divisa che donano sangue e plasma.

Di fatto l’accordo fra Avis e “Donatori nati” si è arricchito anche della collaborazione con la scuola di polizia e l’organizzazione della Placentia Half Marathon: proprio nell’ambito della manifestazione verranno premiati alcuni podisti che sono anche donatori di sangue e plasma. A renderlo noto, durante la conferenza, sono stati Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti: “I premi saranno consegnati il 24 maggio ai donatori più giovani e più anziani della provincia di Piacenza, ma anche ai primi e alle prime classificate della graduatoria generale che siano anche donatori. Verranno premiati anche i primi classificati dei donatori in divisa che prestano servizio nella provincia di Piacenza”.

Oltre 70 sono gli allievi della scuola di polizia di Piacenza che donano sangue e plasma e che parteciperanno alla sesta edizione della Maratona del donatore in programma dall’11 al 17 aprile.