Coli, riapre l’ambulatorio medico grazie alla dottoressa Giuliana Rapacioli

A voler dare l’annuncio è stata la direttrice del dipartimento di Cure primarie dell’Ausl, Anna Maria Andena, al termine di un dialogo aperto con l’amministrazione comunale di Coli. Arrivata nella sala consiliare del paese, Andena ha spiegato che gli abitanti di Coli, ma anche i villeggianti o i proprietari di seconde case, potranno contare sull’ambulatorio medico finalmente riaperto, ogni martedì. C’è anche una data per l’inizio del progetto: la dottoressa Giuliana Rapacioli inizierà la sua attività a Coli l’11 aprile. Sarà parallela a quella dei medici di famiglia di ciascun abitante di Coli o turista.

Inoltre, per tentare l’apertura del bar ostello comunale di Coli, chiuso dal 2021, è in corso un dialogo con la cooperativa sociale “Magnifica” di Farini. Molti tra i presenti hanno sottolineato: “Un bar in un piccolo paese a volte conta più del medico”, auspicando una rapida soluzione e non solo estiva.