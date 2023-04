“Ansia e sfida ad essere accettati”. I dolori dei giovani in un incontro a Gossolengo

Qual è il sentimento prevalente nei giovani quando alla mattina devono affrontare una nuova giornata? L’ansia. E cosa li aspetta una volta usciti fuori dalla porta di casa? Una sfida continua ad essere accettati, in una gara a chi ha più “like”. Così, i dolori dei giovani di oggi si combattono solo creando una “rete” di protezione traversale che sappia acchiappare al volo i ragazzi prima che finiscano nel baratro della disperazione, della violenza o della criminalità. È questo il messaggio uscito a Gossolengo dalla serata – organizzata in biblioteca dall’associazione EcoEducando col patrocinio del Comune – nella quale il paese si è per la prima volta interrogato pubblicamente sul mondo giovanile, a seguito di episodi problematici che hanno creato apprensione e allarme sociale.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’