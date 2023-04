Incendio in un appartamento alle porte di Rivergaro: chiuso un tratto della Statale 45

Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina alle porte di Rivergaro, lungo la Statale 45. Pare che la fiamme siano scaturite dalla cucina dell’abitazione, per cause ancora da accertare. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con tre mezzi, tra cui autoscala e autobotte. Per consentire ai vigili del fuoco di domare il rogo, un tratto di Statale 45 è stato momentaneamente chiuso, con la viabilità deviata in paese.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà