Ziano, in arrivo il Centro del riuso: passeggini, giochi e attrezzi per chi ha bisogno

Il Comune di Ziano ha ottenuto un finanziamento di 60mila euro per realizzare un Centro del riuso. Nel centro comunale del riuso si potranno conferire elettrodomestici, attrezzature sportive, passeggini e carrozzine per bambini, materiale per la cura dei bimbi, giocattoli in buono stato. Tutti gli oggetti depositati al centro del riuso, che sarà gestito da personale debitamente formato, potranno poi essere prelevati da chiunque ne abbia necessità, senza pagare nulla. Il centro sorgerà all’interno della recinzione che delimita l’area della zona artigianale di Ziano, dove già ci sono il deposito comunale con alle spalle la stazione ecologica.

