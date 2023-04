In due sul monopattino, aggredì la Polizia locale. Chiesto il rito abbreviato

Otterrà lo sconto di un terzo di pena il ventenne piacentino di origini sudamericane accusato di aver aggredito a bottigliate una pattuglia della polizia locale accorsa a piazzale Libertà, per un banale incidente stradale con un monopattino sul quale stavano viaggiando due giovani.

L’avvocato difensore ha chiesto di presentare per il processo i filmati della presunta aggressione (conclusasi con due agenti feriti) girati da passanti con telefonini. Ieri il giovane accompagnato dalla fidanzata minorenne sudamericana è comparso in tribunale (la giovane risponderà delle stesse accuse al tribunale dei minori di Bologna). L’avvocato difensore ha esordito chiedendo subito per il suo assistito il rito abbreviato, condizionato alla utilizzo in sede processuale di un paio di filmati girati da passanti che avevano ripreso il parapiglia fra la coppia e la polizia locale. La richiesta è stata accolta e il processo stato rinviato a quest’autunno.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà