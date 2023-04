“Devo controllare i tubi”: pensionata chiama il 112 e mette in fuga il finto tecnico

Falso tecnico dell’acqua si presenta alla porta di una pensionata piacentina chiedendo di entrare per controllare le tubature, ma la donna non cade nel tranello, gli chiude la porta in faccia e chiama il 112.

È accaduto ieri mattina in via Leonardo da Vinci a Castel San Giovanni.

Un uomo si è presentato alla porta di un’anziana suonando al campanello.

Non appena la donna ha aperto la porta, lo sconosciuto si è qualificato il tecnico dell’acqua: “Dovremmo effettuare delle verifiche sulle tubature della sua abitazione”.

La pensionata senza pensarci due volte ha chiuso la porta ed ha chiamato i carabinieri, che sono accorsi sul posto e hanno avviato i primi accertamenti.

