Scatta la prima multa per mozziconi a terra: via alla stretta con agenti in borghese

Tolleranza zero contro l’inciviltà in centro storico. Da una parte l’amministrazione comunale ha tappezzato la città con manifesti di sensibilizzazione sull’abbandono di deiezioni canine e mozziconi di sigarette, dall’altra la polizia municipale di Piacenza ha avviato una serie di controlli in borghese. Le verifiche degli agenti sono partite cinque giorni fa, ed ecco i primi dati operativi: una multa da 50 euro nei confronti di una persona che ha gettato a terra i resti di tabacco e cinque sanzioni dall’importo di 160 euro l’una per la mancata pulizia delle feci animali.

Si tratta di un’operazione promossa dal sindaco Katia Tarasconi, che ha più volte insistito sulla necessità di garantire il decoro urbano a partire dal rispetto dei comportanti individuali. Il comandante Mirko Mussi spiega che “nei prossimi giorni i controlli in borghese saranno intensificati allo scopo di perseguire le condotte di scarsa convivenza civile, ad esempio i cani che sporcano e i mozziconi gettati a terra”. Il sindaco Tarasconi rimarca che “il giro di vite ha anzitutto uno scopo educativo nell’ottica di tutelare gli spazi collettivi”.

Sempre a proposito di decoro urbano, attenzione anche a chi dà da mangiare ai piccioni: “È vietato – sottolinea Tarasconi – alcuni giorni fa ho visto una persona in piazza Duomo che lanciava i semi agli uccelli sul selciato, mi sono avvicinata e le ho chiesto di smettere. È un comportamento che può essere sanzionato. I piccioni sono troppi, sporcano e comportano rischi per la salute”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: