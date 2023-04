A Gragnano verso un mutuo per il nuovo scuolabus. “Altri mezzi troppo vecchi”

Si dovrà accendere un mutuo per poter acquistare un nuovo scuolabus comunale. Lo ha deciso nei giorni scorsi il consiglio di Gragnano, che ha autorizzato l’assunzione del mutuo con Cassa Depositi e prestiti. La necessità di un nuovo mezzo è alquanto urgente poiché i due mezzi attualmente in dotazione al Comune hanno entrambi un’età di oltre vent’anni. Troppi, sotto ogni punto di vista. “Abbiamo sempre evitato di fare ricorso a mutui, cosa che negli anni aveva determinato una sensibile diminuzione della nostra quota di indebitamento” fa notare l’assessore al bilancio Alberto Frattola. “In questo caso, però, ci sembra giustificato accendere un mutuo visto che gli attuali e vetusti mezzi comportano non solo consumi elevati ma anche significative spese di manutenzione. È quindi più conveniente procedere all’acquisto”. Calcolatrice alla mano, tra consumi e riparazioni si spendono circa 10mila euro all’anno mentre con il mutuo si verserà una rata annua di 6.500 euro, risparmiando così quasi la metà rispetto ad oggi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà