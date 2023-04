Appelli social e una festa per scongiurare la chiusura della scuola elementare di Quarto

Si accende la solidarietà per salvare dallo spettro della chiusura la scuola elementare di Quarto – in comune di Gossolengo, ma frequentata da molti ragazzi di Piacenza – a causa dei bassi numeri di iscrizioni per il prossimo anno e quelli successivi.

Così, scattano le “catene” di messaggi – su WhatsApp o sugli altri social – per invogliare i genitori a iscrivere il proprio figlio nella tranquilla frazione.

Il prossimo 21 aprile, dalle 17.00 alle 19.00 alla Primaria di via Calciati, sarà organizzata una festa che sarà l’occasione per spiegare quali siano i vantaggi della scuola “di campagna” rispetto a quelle “di città”, oltre a presentare i nuovi servizi che saranno attivati.

La notizia della possibile chiusura della scuola, alcune settimane fa, ha creato un po’ di sconforto tra le mamme e i papà della frazione (e non solo).

Purtroppo, si rischiano di non avere i numeri sufficienti per riuscire a formare una nuova classe prima e – come aveva già sottolineato la dirigente scolastica Giorgia Antaldi – il trend sembra in picchiata anche nei prossimi anni, con iscrizioni che si contano sulle dita di una mano.

Le amministrazioni comunali di Gossolengo e Piacenza stanno cercando di fare la loro parte – l’assessore Lauretta Alberti da una parte, l’assessore Mario Dadati dall’altra – per cercare di “travasare” una parte di bambini che abitano in città sulla scuola di Quarto, con una difficile opera di persuasione e inviti casa per casa per convincere le famiglie.

