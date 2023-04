Ponte dell’Olio, via le barriere dall’ex municipio: finanziati i lavori per 80mila euro

Il Gal del Ducato ha finanziato per 80mila euro il progetto presentato dal Comune di Ponte dell’Olio per un intervento di superamento delle barriere architettoniche dell’immobile dell’ex municipio di via Vittorio Veneto. Nello specifico si tratta della realizzazione di un ascensore che consentirà di raggiungere tutti i livelli dell’edificio, composto da una parte che si affaccia su via Veneto e da un’ala interna al cortile.

Il Comune di Ponte dell’Olio si è classificato terzo. “Un risultato che ci riempie di soddisfazione e che ci consente di portare sul territorio ulteriori risorse per migliorare il patrimonio comunale pontolliese”, commenta il sindaco Alessandro Chiesa. La struttura ora accoglie alcune associazioni e la biblioteca comunale. L’intervento, dice l’assessora comunale Daria Mizzi, consentirà di pensare ad un ulteriore utilizzo della struttura ed un suo recupero ancora più ampio.