Messaggi minacciosi e pedinamenti: piacentino a processo per stalking

Dopo due anni di relazione, un ventenne piacentino lasciato da una coetanea straniera, avrebbe tempestato di messaggi minacciosi e oltraggiosi la giovane e l’avrebbe seguita in auto e attesa sotto casa. Il tutto per quasi tre anni, fino al 2021.

Gli amici e le amiche della ragazza, preoccupati per la situazione, avevano anche attivato una app in grado di segnalare 24 ore su 24 dove si trovasse la giovane. Una vicenda di stalking che è approdata in tribunale.

La ragazza presunta vittima di atti persecutori era presente in aula costituitasi parte civile e difesa dall’avvocato Monica Magnelli. L’imputato, non presente in aula era difeso dall’avvocato Guido Gulieri. Il giudice era Alessandro Rago, il pm Monica Bubba. In aula hanno sfilato parenti ed amiche della presunta vittima.