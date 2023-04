Vicobarone, piazza San Rocco cambia volto: “terrazza pubblica” e meno parcheggi

Piazza San Rocco a Vicobarone cambierà volto. Gli attuali 16 posti auto diventeranno dieci. Gli automobilisti guadagneranno però altri 20 posti auto in un parcheggio lungo la provinciale 27 di lato il centro ricreativo comunale. Anche la fermata del bus verrà spostata in questo nuovo posteggio. In piazza verrà invece creata una sorta di “terrazza pubblica”.

Il riferimento consiste nel fatto che verrà creata un’area leggermente rialzata come a formare una piattaforma a uno pubblico di circa 300 metri quadrati, quasi del tutto in piano. La piazza sarà in pietra naturale e sarà delimitata ai bordi da sedute in pietra che, oltre a favorire la sosta, serviranno anche a delimitare e a formare una cornice di protezione. Una fontanella richiamerà la presenza di un antico abbeveratoio.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’