Fausta Pizzaghi si candida a sindaco di Cerignale. “Uniti per il nostro bel territorio”

Quella di Cerignale, salvo imprevisti, sarà con ogni probabilità una sfida “in rosa”, tra due donne del paese. Prima a ufficializzare la sua candidatura è Fausta Pizzaghi, dal 1986 funzionaria in Provincia nel settore Viabilità, figlia – la sua mamma ha 87 anni – mamma e anche nonna orgogliosa. Se sarà eletta al voto del 14 e 15 maggio, sarà anche il nuovo sindaco di Cerignale.

“Nel 1988 ho sposato Bruno Ricci di Cerignale, figlio di Carlo e Amelia e, come dico spesso, con Bruno ho “sposato” il suo paese”, racconta. “La comunità cerignalese mi è entrata nel cuore, mi ha accolta con affetto da subito ed io ho cercato di contraccambiare con rispetto e dedizione, impiegando parecchio del mio tempo libero per rendere il paese più vivo e ancor più ospitale”. Pizzaghi è stata infatti prima segretaria e poi presidente della Pro loco.

L’ultimo anno per Cerignale non è stato facile: “Ma io vorrei mettere in campo la mia esperienza, la mia disponibilità all’ascolto, la mia voglia di fare. Chiunque diventerà sindaco di Cerignale dovrà investire fortemente nell’unione e nella coesione tra i cerignalesi, per il raggiungimento di quella serenità sociale che aiuta un paese a crescere, a svilupparsi”.