Urne chiuse e risultati definitivi arrivati in breve a Castelvetro, Alta Val Tidone, Corte Brugnatella e Cerignale, i Comuni piacentini chiamati al voto per le elezioni amministrative.

Il nuovo sindaco di Cerignale è Fausta Pizzaghi che supera di soli due voti la sfidante Chiara Casagrande: 52 contro 50 e una scheda nulla.

A Castelvetro il nuovo sindaco è Silvia Granata, mentre a Corte Brugnatella ampia vittoria di Renato Bertonazzi.

Ufficiale la conferma di Franco Albertini ad Alta Val Tidone: “Dedico questa vittoria a mia figlia Amalia” le sue prime parole.

AFFLUENZA

In Alta Val Tidone (dove per Albertini era fondamentale il superamento del quorum) il risultato migliore: il 69,79% degli aventi diritto si è presentato alle elezioni (cinque anni fa il dato si attestò al 68,40%). Cresciuto durante la mattinata anche il dato di Corte Brugnatella dove in totale ha votato il 61,10% della platea. A Cerignale l’affluenza si ferma 55,68%. Nel comune più popoloso, Castelvetro, affluenza al 57,43%.