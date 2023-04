La polizia interviene per la lite e trova la droga: un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti: è quanto accaduto dopo la segnalazione arrivata al 113 relativa ad una lite in abitazione. All’arrivo degli agenti, in casa non è stato trovato nessuno. I due inquilini sono stati individuati davanti all’abitazione e uno ha cercato di disfarsi di un quantitativo di sostanza stupefacente. Nella perquisizione dell’appartamento sono stati trovati hashish e cocaina, bilancini, soldi e materiale per il confezionamento costati l’arresto a un cittadino egiziano. Un altro giovane è stato fermato nei paraggi e trovato in possesso di droga, per questo è stato denunciato.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà