Si finge la figlia: “Ho investito e ucciso una bimba” ma l’anziana sventa la truffa

Tentano la truffa ad una donna di 83 anni di San Nicolò. Una delle malviventi, fingendo di essere la figlia della pensionata, ha spiegato al telefono di essere rimasta coinvolta in un incidente in cui era morta una bambina di tre anni e che doveva essere pagata subito la cauzione. Complice un’altra donna che fingendosi vigilessa ha detto all’anziana che la figlia era già stata condotta in caserma.

L’83enne, nonostante il panico, ha pensato di fare qualche verifica e ha chiamato per prima la figlia che l’ha rassicurata ed è corsa a casa dalla madre. Poco dopo l’accaduto è stata sporta denuncia ai carabinieri del paese guidati da Vincenzo Russo.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà