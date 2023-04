“Sulla Caorsana nessuna pulizia dopo il rogo e ora differenziata impossibile”

Oltre il danno, la beffa. Si può riassumere così il disservizio segnalato da alcuni residenti di via Caorsana, nella periferia di Piacenza. Dopo l’atto vandalico subito nei giorni scorsi ai danni di cassonetti della raccolta differenziata che sono stati incendiati, Iren ha provveduto “al posizionamento di nuovi contenitori, ma destinati solo ai rifiuti cartacei”. Niente plastica, organico o vetro: che fine fa dunque l’altra immondizia? Ma soprattutto l’azienda della nettezza urbana “non ha ripulito subito le macerie del rogo effettuato dai teppisti, lasciando la cenere e i resti bruciati a terra per diverso tempo, a due passi dalle case”. A descrivere questa situazione è il consigliere comunale Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi), che è stato contattato da un gruppo di abitanti per denunciare il disagio.

L’esponente di minoranza ha depositato un’interrogazione in cui chiede all’amministrazione comunale di “sollecitare urgentemente Iren a pulire in modo adeguato l’area e a ripristinare la presenza dei cassonetti per la raccolta differenziata”. In seguito al rogo vandalico, nei giorni scorsi i residenti hanno ribadito “la carenza di sicurezza”, auspicando “più controlli e telecamere di videosorveglianza” per evitare gli episodi di degrado e inciviltà.

