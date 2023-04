Castel San Giovanni, in arrivo tre attraversamenti pedonali sicuri: stanziati 125mila euro

A Castel San Giovanni sono in arrivo attraversamenti pedonali sicuri in via fratelli Bandiera, piazzale Gramsci e via Allende. Anche sull’onda dei numerosi casi di persone investite che si sono verificati lo scorso autunno in paese, l’amministrazione comunale ha deciso di replicare il modello viale Amendola, dove sono stati posizionati attraversamenti super illuminati, anche negli altri punti critici della città. Con 125mila euro verranno illuminate a giorno e meglio segnalate le strisce pedonali del piazzale in ingresso alla citta e delle due trafficatissime direttrici, dove quotidianamente transitano migliaia di veicoli. I fondi provengono dall’avanzo di amministrazione. Un’altra fetta, 155 mila euro, servirà a sistemare le aule per le sezioni aggiuntive di materna e pagare il personale, in caso il Ministero non le autorizzi e tocchi all’ente locale provvedere.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’