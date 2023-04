Concorsi musicali, pioggia di riconoscimenti per gli allievi del Conservatorio

Dopo la lunga pausa Covid sono ripresi i concorsi musicali a cui gli studenti del Conservatorio Nicolini hanno partecipato ottenendo risultati eccellenti. Il mese scorso lo studente di tromba Valentino Caico, allievo del docente Roberto Rigo, ha vinto il primo premio assoluto alla settima edizione del Premio Giuseppe Alberghini a Castel Maggiore ottenendo il punteggio 100/100. Nello stesso concorso il duo Monica Righi (Violoncello) e Ivan Maliboshka (pianoforte), allievi del docente Jacopo di Tonno, ha vinto anch’esso il primo premio assoluto mentre il pianista Victor Vechiu, allievo della docente Paola Del Giudice, si è classificato terzo col punteggio 86/100 dopo un quarto posto all’Amadeus Competion e un primo assoluto al concorso musicale internazionale “Città di Alessandria” pochi mesi fa. Anche il sassofonista Gabriele Roscio, allievo del docente Mario Giovannelli, torna dal Premio Alberghini con un primo premio nella categoria solisti/fiati. Le allieve della docente di pianoforte Maria Grazia Petrali, Elisa Bellin e Beatrice Guerci, hanno conquistato, rispettivamente, il secondo posto alla ventesima edizione del concorso pianistico “Città di Riccione” e il terzo posto al concorso nazionale strumentale “Città di Giussano”. Soddisfazioni anche per il cantante Kim Dong-Hyoun, allievo della docente Carla Di Censo, che ha vinto il primo premio alla settima edizione del concorso internazionale “Chiara Magni” e si è piazzato al secondo posto al concorso internazionale di canto “Salvatore Licitra”. Secondo posto anche per Tommaso Perotti al corno, allievo di Alfredo Pedretti, alla sedicesima edizione del premio nazionale delle arti di Napoli. Il flautista Gabriele La Venia, allievo della docente Elena Cecconi, ha centrato due primi premi assoluti al “Saverio Mercadante European Music Competition” e alla prima edizione del “Sonus Online Music Contest”. Infine l’organista Michele Mazzoni, allievo del docente Andrea Toschi, ha ottenuto una menzione di merito alla manifestazione musicale “Omaggio a Luigi Toja”.

“Allievi, anche giovanissimi, e diplomati del Conservatorio hanno regalato a Piacenza in tempi recenti numerosi allori, che ci piace qui condividere con la cittadinanza sempre partecipe delle nostre iniziative – afferma la direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali -. L’alta formazione musicale è un sistema educativo dalla complessa alchimia, che richiede talento, raffinate competenze, passione e dedizione, sia da parte degli studenti, sia dei docenti. – conclude Petrali -. Sono convinta che arriveranno altri riconoscimenti per raccontare l’eccellenza, la vivacità e l’apertura internazionale del mondo musicale piacentino”.

