Ponte del 25 aprile, denunciate 11 persone. Oltre 1.600 chiamate al 112

Undici persone denunciate per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, tentato furto in negozio, guida senza patente e guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Un’autovettura sottoposta a sequestro, cinque patenti di guida ritirate e otto giovani segnalati quali assuntori di droga.

E’ questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel primo ponte di primavera.

Oltre 1.600 le richieste arrivate al 112 in quattro giorni. Diverse le segnalazioni per liti familiari e in locali pubblici tutte risolte con la mediazione dei militari.

I carabinieri di Piacenza sono stati anche impegnati nella tutela della sicurezza stradale attraverso la predisposizione di diversi posti di controllo sulle strade provinciali maggiormente interessate dai tanti turisti che volevano raggiungere le località nelle “alte valli Tidone, Nure, Trebbia e Arda”.

In tutta la provincia sono state identificate quasi 230 persone e controllati 190 veicoli, inoltre le pattuglie sono intervenute anche per effettuare i rilievi in alcuni incidenti stradali (18) a Rivergaro, Gazzola, Marsaglia, Lugagnano Val d’Arda, Besenzone, Fiorenzuola d’Arda, Ferriere, Cerignale e Pontenure e in alcuni casi a dare ausilio nella compilazione delle costatazioni amichevoli. Lungo la statale 45, negli incroci nevralgici, costante è stata la presenza delle pattuglie dei carabinieri: diversi le auto fermate ed in quest’ambito molti i giovani controllati. Otto di questi tra i 19 e i 22 anni sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di modiche quantità di droga (in totale 12 grammi di hashish e 6 di marijuana) che son state sequestrate.

Nell’ambito di tutta l’attività svolta:

– i carabinieri del Radiomobile delle tre Compagnie dipendenti: sabato mattina, verso le 11, hanno fermato dinanzi alla mensa della Caritas una donna che stava creando notevole disturbo. La donna è risultata essere destinataria dell’ordine del Questore di Piacenza di lasciare il territorio nazionale. Per questo è stata denunciata per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. La notte del 23 aprile invece, hanno fermato a Piacenza in via De Longe alla guida di un’autovettura un giovane di 24anni e dopo aver effettuato il test alcolemico, che è risultato positivo, gli hanno ritirato la patente e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte è toccata ad un altro giovane di 25 anni che mentre era alla guida della sua autovettura a Vigolzone alle 6:30 del mattino ha perso il controllo terminando la propria corsa fuori dalla sede stradale. A bordo con lui vi erano altri tre giovani, solo uno dei quali è rimasto lievemente ferito. Il giovane è risultato con un tasso alcolico pari a 2,11 g/l e quindi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Durante un posto di controllo sulla Caorsana, poi, l’equipaggio del Radiomobile di Piacenza ha fermato un 37 bresciano che era alla guida palesemente ubriaco. Aveva infatti un tasso alcolico pari a 2,13 g/l. Gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

– le pattuglie delle Stazioni Carabinieri sono intervenute: a Carpaneto Piacentino dove hanno fermato un 23enne che aveva addosso un “tirapugni” e lo hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa. La pattuglia della Stazione di Monticelli d’Ongina, nel corso della mattina del 24 aprile è intervenuta per i rilievi di un sinistro stradale a Besenzone. Due vetture si erano scontrate frontalmente in via S.Omobono. Uno dei due conducenti, un 21enne che abita in provincia di Parma, era alla guida sotto l’effetto di stupefacenti. Gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato. Sempre la pattuglia della Stazione di Monticelli d’Ongina, a San Nazzaro riusciva a fermare una vettura che durante un posto di controllo non si era fermata all’alt. A bordo vi era un 36enne che non aveva la patente di guida perché gli era stata revocata. Gli sono state contestate tutte le violazioni al codice della strada che aveva commesso ed è stato denunciato per guida senza patente.