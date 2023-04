“Aspettando l’estate”: in 600 alla nuova edizione della marcia di Casaliggio

Da quasi trent’anni – ventinove per la precisione – la marcia “Aspettando l’estate” di Casaliggio, a Gragnano, fa sempre il pieno di podisti. E così, domenica scorsa, si sono ritrovati quasi in 600 alla Costa di Casaliggio per questa nuova edizione della marcia non competitiva organizzata dal gruppo Asd Gs Costa con il patrocinio del Comune di Gragnano.

La manifestazione, valida per il concorso nazionale Fiasp Piede Alato, ha permesso ai marciatori di scegliere tre diversi percorsi a seconda della propria preparazione e allenamento: da 5, da 11 e da 18 chilometri.

