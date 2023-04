Nuovo parcheggio a Rivergaro: partiti i lavori nell’area ex Agip in via Roma

Sono finalmente partiti nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Roma, a Rivergaro, lì dove fino ad alcuni anni fa sorgeva un distributore di benzina Agip: ruspe ed escavatori sono entrati nell’area per le operazioni preliminari di cantiere, facendo piazza pulita degli edifici esistenti per creare un piazzale in grado di ospitare oltre una settantina di posti auto e quattro per persone con disabilità.

La necessità di parcheggi a Rivergaro è un problema antico e il nuovo spazio potrà dare respiro.

