Incendio in deposito vicino al Berzolla, forse per un fuoco acceso da senza dimora

Un incendio, fortunatamente di piccole dimensioni, si è sviluppato in un deposito situato nell’area del Berzolla a Piacenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme. Tra le cause possibili anche l’accensione di un fuoco per riscaldarsi o per cucinare, da parte di persone sbandate e senza fissa dimora. Una presenza confermata da una considerevole mole di rifiuti abbandonati.

L’episodio riporta alla ribalta la questione della presenza di queste persone in locali e capannoni abbandonati e fatiscenti, utilizzati come alloggio e per dormire, e se l’incendio fosse avvenuto di notte potrebbe aver avuto conseguenze peggiori.