“La sua auto ha perso un pezzo”. Ma è una truffa, piacentino non ci casca

La mattina del 28 aprile, mentre procedeva a bordo della sua auto lungo via Stradella a Piacenza, un cittadino ha udito un forte tonfo sulla portiera. Subito dopo essersi fermato a controllare, è stato avvicinato da un uomo. “Il suo veicolo ha perso un pezzo di plastica. Mi segua che le mostro dov’è, così potrà recuperarlo”.

Il conducente, insospettito, non è caduto nel tranello. “Ho riacceso il motore e sono partito – ci ha raccontato –. Poco dopo ho controllato: la mia auto era in perfette condizioni e non c’era nessun pezzo mancante. Il soggetto che mi ha avvicinato sperava che io lo seguissi a piedi lasciando il veicolo incustodito. Con ogni probabilità aveva un complice nelle vicinanze, pronto a saccheggiare l’abitacolo qualora io mi fossi allontanato”.

Il cittadino si è quindi rivolto alle forze dell’ordine. L’invito è sempre quello di prestare attenzione.