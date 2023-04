Un incendio è divampato all’interno di una palazzina di via Roma a Piacenza. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo. Ancora da chiarire le cause. La strada è stata chiusa al transito. Sul posto anche la polizia. Un giovane sarebbe stato salvato dai vigili del fuoco.

