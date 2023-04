Centro storico, furti e truffe già sventati grazie al neonato comitato dei commercianti

Segnalazioni di furti, di tentativi di truffe, di personaggi sospetti (o già noti) in circolazione. Oltre a quelle di viabilità o sul decoro. È attivo solo da pochi giorni, ma sta già producendo i primi risultati concreti il neonato comitato di vicinato che raggruppa i commercianti del centro storico. Il numero di esercenti iscritti sta lievitando giorno dopo giorno: in una settimana le adesioni sono più che raddoppiate passando dalle 12 iniziali alle attuali 25.

A giudicare dai primi riscontri l’iniziativa sembra aver colto nel segno. Dal Comando della Polizia locale fanno infatti sapere che sono già arrivate le prime segnalazioni rispetto a episodi dubbi. L’altro giorno in un negozio è stato scoperto un uomo mentre rubava una bottiglia di liquore. Grazie alla segnalazione sono arrivati sul posto gli agenti che lo hanno fermato e denunciato per furto. Ma è partito anche il tam tam di allerta su un tentativo di truffa. Frequenti anche le richieste legate a piccoli interventi viabilistici che vengono dirottate all’attenzione dell’amministrazione.

“Nuove richieste arrivano quotidianamente”, spiega l’assessore al Commercio Simone Fornasari. Ieri mattina lo stesso Fornasari, insieme con una pattuglia della polizia locale, ha fatto un tour per il centro storico visitando di persona alcuni negozi e colloquiando con i responsabili per raccogliere umori rispetto all’iniziativa appena partita. L’obiettivo del gruppo di vicinato, attraverso la creazione di una chat su Whatsapp, è infatti quello di mettere in collegamento diretto gli esercenti tra di loro e con la Polizia locale stessa.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’