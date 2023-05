Carpaneto, cade dal balcone di una abitazione: gravi ferite per un giovane

Sono gravi le condizioni di un giovane 24enne caduto da un balcone a Carpaneto, nella serata di lunedì 1° maggio. L’uomo si trovava in un’abitazione al primo piano quando, per cause da accertare, è precipitato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale. Gli accertamenti sulla dinamica sono svolti dai carabinieri di Carpaneto.

