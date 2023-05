Dai sette Rotary di Piacenza 5mila euro all’associazione “Oltre l’Autismo”

I sette Rotary di Piacenza e provincia fanno squadra a sostegno dell’associazione “Oltre l’Autismo” e della cooperativa San Giuseppe. Il gruppo di associazioni piacentine ha fatto davvero un bel regalo alla realtà di San Bonico che aiuta ragazzi autistici e con fragilità: oltre 5mila euro per l’acquisto di materiali per le attrezzature per il reinserimento lavorativo.

“Qui c’è un connubio importantissimo tra tutti i ragazzi – ha spiegato la presidente Maria Grazia Ballerini – hanno la possibilità di essere reinseriti in un contesto sociale vero e i Rotary hanno reso un servizio fondamentale per aiutare persone che sono all’ultimo posto e hanno bisogno di essere di nuovo protagonisti nella vita”. Sono circa 70 i ragazzi gestiti nella cooperativa, tra di loro anche persone che sono riuscite a trovare un’occupazione dopo un periodo di difficoltà, come Filippo Bernardi: “Sono qui da oltre due anni e penso che questa sia un’ottima opportunità per chi è in difficoltà e vuole avere uno sbocco lavorativo, io sono un esempio perché ho iniziato con un tirocinio e poi sono stato assunto, adesso coordino vari ragazzi insieme alle educatrici della cooperativa”.