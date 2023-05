Minori rubano la borsa a una donna e vengono trovati con mezzo etto di hashish

Fermati due minori per furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Uno dei due è stato arrestato tramite l’esecuzione di un fermo di polizia giudiziaria. Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti di polizia sono intervenuti presso una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. A chiamarli il personale in servizio presso la struttura, dopo aver notato sostanze stupefacenti occultate all’interno della stanza assegnata a un ospite, ma occupata abusivamente da altri due. Nella camera è stato trovato quasi mezzo etto di hashish e un bilancino di precisione.

Durante i controlli, gli agenti si sono accorti che i due minori che stavano denunciando per detenzione ai fini di spaccio corrispondevano alla descrizione dei ladri fornita da una donna che poco prima in viale Sant’Ambrogio era stata derubata della borsetta da sei giovani, che si erano poi dati alla fuga. Le successive indagini della Squadra mobile hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico del primo minore, che aveva rubato la borsetta, nonché di deferire in concorso il secondo. All’esito degli accertamenti, quindi il ragazzo è stato sottoposto a fermo per il reato di furto pluriaggravato e associato presso il Centro di prima accoglienza dell’Istituto penale minorile di Bologna. Ancora in corso ulteriori indagini volte ad individuare gli altri quattro ragazzi scappati dopo il furto della borsetta.