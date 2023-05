Half Marathon, tutte le iniziative di oggi tra camminate ed eventi sportivi

Una due giorni ricca di appuntamenti e per tutti i gusti. Anche quest’anno, la Placentia Half Marathon, con il suo cartellone di eventi spalmati tra oggi e domani, sarà una grande festa per la città di Piacenza. A tirare la volata alla giornata “regina” di domani, ci penserà il tradizionale sabato, dove non mancheranno anche alcune novità.

Il “cuore pulsante” sarà in primis l’Arena Daturi di viale Risorgimento, dove a partire da mezzogiorno e per tutta la giornata sarà presento lo Street Food. Alle 14.30 partirà “Cammina con il cuore”, camminata culturale alla scoperta degli angoli più belli e nascosti della nostra città. La partecipazione è aperta a tutti e il ricavato viene interamente devoluto all’hospice “La Casa di Iris” di Piacenza. L’edizione di quest’anno sarà impreziosita dalla collaborazione con il Club di territorio Emilia Nord del Touring Club Italiano che aprirà gratuitamente per tutti i partecipanti alcuni dei luoghi più rappresentativi di Piacenza. Il percorso prevede la visita della cattedrale di Piacenza, di Santa Maria in Cortina e di Palazzo Gotico. Al termine, è prevista un’esibizione di danza a cura della scuola Progetto Danza Piacenza.

Alle 15 sempre all’Arena Daturi aprirà il Centro Maratona con la distribuzione dei pettorali della Half Marathon, mentre dalla stessa area verde alle 15.30 scatterà il divertimento con Hakuma Matata, la festa-divertimento sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni dove sarà possibile provare tante discipline sportive. L’evento (che terminerà alle 18.45) è curato dall’Acrobatic in collaborazione con Decathlon Piacenza.

Oggi pomeriggio in piazza Cavalli, invece, ci sarà un tris di eventi. Alle 17 partirà “100% Progetto Vita”, corsa e camminata benefica, mentre alle 18 ci sarà la presentazione dei top runner che domani animeranno la 26° Placentia Half Marathon. Conclusione alle 18.30 con la “Mezz’ora verdiana”, che vedrà protagonista l’Ensemble vocale del Conservatorio “Nicolini” di Piacenza con brani di Giuseppe Verdi.

