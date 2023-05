Bancarelle vintage e di antiquariato: folla per il Via Roma Street Market

È tornato. Con la musica di dj Ale Freschi, le bancarelle vintage, i panini imbottiti con la coppa del salumaio Valla. Il Via Roma Street Market è tornato anche questo mese e lo ha fatto in barba alla città bloccata dalla maratona e alle tante iniziative in città e in provincia che rischiavano di farlo restare a secco. Invece i piacentini, anche stavolta, hanno apprezzato l’impegno dell’Associazione Quartiere Roma e di Gina Pagnella che da anni organizzano ogni prima domenica del mese il Via Roma Street Market. E lo hanno premiato con la loro presenza.

Si è partiti alla mattina con le prime bancarelle di vintage e antiquariato arrivati di buon’ora: stampe antiche, quadri di Cassinari, collane di carta e di ceramica fatte rigorosamente a mano, complementi d’arredo, cappellini ricamati.

