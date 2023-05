Guidava con la patente revocata: denunciato un 47enne. Auto sequestrata

Fermato per un controllo stradale a Vigolo Marchese, un 47enne è stato denunciato per guida senza patente e segnalato alla Prefettura come assuntore.

I militari hanno accertato che la patente del conducente era stata ritirata nel 2018 e il 47enne non si era mai sottoposto agli esami per il nuovo rilascio del titolo di guida nonostante fossero terminati i termini della sospensione.

Inoltre, nel corso della successiva perquisizione è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina che sono state subito sequestrate, insieme all’autovettura su cui viaggiava.