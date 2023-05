Il Parco regionale del Basso Trebbia si rifà il look: sei nuovi percorsi

Sei nuovi percorsi lungo il Trebbia per 42 chilometri, la dismissione di altri tracciati ormai “datati”, nuova segnaletica e potenziamento delle aree di sosta: il Parco regionale del Basso Trebbia si rifà il look con un intervento da 322mila euro che punta a rendere più funzionale la frequentazione dell’area protetta in sei comuni, da Calendasco a Rivergaro. Tra le novità c’è la nuova pista ciclopedonale tra Rivergaro e Cisiano, lungo il fiume. Il progetto complessivo – realizzato dall’architetto Giovanni Battista Menzani per l’ente Parchi del Ducato – è stato depositato nei Comuni interessati e ora dovrà passare in conferenza dei servizi per il via libera definitivo.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’