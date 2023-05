Il custode della diga del Molato: “Qui da 22 anni. Un luogo tranquillo e familiare”

Maurizio Castagnola ha 64 anni, di cui 22 passati a custodire la diga del Molato. Castagnola è quello che viene chiamato il guardiano del Molato. Della diga e delle montagne tutt’attorno conosce ogni angolo. La sua è una vita immersa nella natura, ma anche nel silenzio.

“Stare qui, spesso da solo, non mi pesa. Ciò che amo di più di questo lavoro e di questi posti è la tranquillità. Io qui lavoro e vivo benissimo”. “La diga è sempre stato un luogo per me familiare. Ci venivo da bambino a fare il bagno. Qui attorno c’erano quattro ristoranti, motoscafi, si faceva sci d’acqua, si andava in barca a vela si faceva il tiro al piattello. Veniva gente da Milano in villeggiatura. Era un altro mondo. Poi è iniziato il declino, la gente e le attività si sono spostate altrove”.