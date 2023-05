Podenzano, serata di canto e di cuore in ricordo del giovane Edoardo Lusardi

E’ stata una serata di canto e di cuore quella che si è tenuta nella serata di sabato a Podenzano. Nella chiesa parrocchiale sono risuonate le note di cori e gruppi musicali per ricordare il giovane Edoardo Lusardi, musicista piacentino (viveva a Tuna di Gazzola) prematuramente scomparso quattro anni fa. In sua memoria un concerto con i Tempus Fugit Percussion Ensemble di Piacenza, storici amici musicisti di Edo, con i Cantori di Casaliggio (presenti con il coro polifonico “San Giovanni Battista” e il coro dei giovani “Free Spirit”) diretti da Rossella Pecoli, la Schola Cantorum di Podenzano e il coro Gerberto di Bobbio diretti da Edo Mazzoni. Presente anche il gruppo strumentale di chitarre “15corde” di Monza per onorare la figura di Luca Schiano, scomparso nel 2018, accomunato dallo stesso tragico destino di Edo Lusardi sebbene non si conoscessero. L’amicizia tra i genitori di Edo e di Luca è nata “per caso” e proseguirà nel tempo. Una serata per perpetuare il ricordo, ma in modo concreto, dando la possibilità a giovani meritevoli e/o in difficoltà economica, di poter studiare musica ed uno strumento. Le offerte generose del pubblico, infatti, 505 euro, saranno destinate all’associazione “Edo Lusardi – Il ritmo del cuore”, nata proprio 4 anni fa, dopo la scomparsa del giovane musicista, per questo scopo. In questi quattro anni sono state 8 le borse di studio distribuite dall’associazione e diverse le collaborazioni intraprese, dal Conservatorio “Nicolini” alla scuola materna “Mirra”.

